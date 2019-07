FRYYFEST 2019

Přátelský rockový festival v příjemném prostředí!

Masterplan, Exit Eden, Emil Bulls, Wizard, Walda Gang, Traktor, Limetal, Seven a další...



Line-up (přibližný)

Pátek 16.08.2019

14:00 HITMAKERS

15:30 RESTDAY

17:00 RAiN

18:30 KERN

20:30 TRAKTOR

22:30 LIMETAL

00:00 konec



Sobota 17.08.2019

11:00 PIRANHA

12:20 BIKKINYSHOP

13:40 CAT O NINE TAILS

15:10 WIZARD

16:40 SEVEN

18:10 EMIL BULLS

20:00 EXIT EDEN

22:00 WALDA GANG

23:40 MASTERPLAN

01:00 konec



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / děti do 150 cm výšky postavy zdarma bez vstupenky, bude umožněn volný vstup na místě !pozor, pouze v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou / vozíčkáři, držitelé průkazu ZTP/P a doprovod držitele průkazu ZTP/P (jedna osoba) zdarma bez vstupenky, bude umožněn volný vstup na místě / bezbariérový přístup ANO

-TH-