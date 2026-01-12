Discopříběh vrátí Plzeň do osmdesátek a oslaví 40 let od premiéry

Koupit vstupenky
„Discopříběh je srdcovou záležitostí Plzně i celé jedné generace. Chceme lidem vrátit tu neopakovatelnou atmosféru osmdesátých let - s hudbou, která stále spojuje,“ popsal producent a režisér projektu ze společnosti JARO EVENT.
Program, který 18. června 2027 začne v 19:00 a potrvá až do pozdních večerních hodin, nabídne návštěvníkům speciální koncert Michala Davida & kapely Kvatro, kteří pouze pro tuto příležitost připravili unikátní show složenou výhradně z písní filmu Discopříběh - v původních i nových aranžích, jaké jinde diváci neuslyší.
Program doplní projekce filmu Discopříběh pod širým nebem. Diváci se mohou těšit i na setkání s představiteli hlavních i vedlejších rolí a dalšími tvůrci, autogramiádu herců, fotostěnu s motivy filmu, tematický merchandising - tedy originální suvenýry a upomínkové předměty inspirované filmem, dobové občerstvení a afterparty s DJs v centru města po skončení hlavního programu.
„Budeme rádi, když návštěvníci dorazí v oblečení ve stylu 80. let a společně vytvoříme autentickou atmosféru doby, která Discopříběh zrodila,“ doplnil producent a režisér projektu.
Část výtěžku akce bude věnována Nadaci Anežka.
V Amfiteátru Lochotín v Plzni mají diváci, kromě klasických vstupenek, na výběr vstupenky i ve variantě: Stání/trávník/deka. Jde o cenově výhodnějších možnost u akcí se sezením. Amfiteátru Lochotín je totiž velký venkovní prostor, kde si návštěvníci mohou přinést vlastní deku nebo se posadit na trávník/pláň.
Nahý puberťák běžící přes náměstí zapsal Plzeň do filmové historie
Film Discopříběh se natáčel přímo v Plzni a okamžitě se stal fenoménem. Hudba v podání Michala Davida, texty Eduarda Pergnera, příběh o mladické lásce a životě na sídlišti i autentické prostředí města vytvořily kombinaci, která si získala diváky napříč generacemi.
Dnes patří Discopříběh mezi kultovní české filmy, jeho písně znějí na každé osmdesátkové párty a po čtyřiceti letech se tak znovu vrací tam, kde všechno začalo - do Plzně.