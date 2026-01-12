Discopříběh vrátí Plzeň do osmdesátek a oslaví 40 let od premiéry

Legendární film Discopříběh oslaví v roce 2027 neuvěřitelných 40 let od premiéry. Toto výročí připomene velkolepá show 18. června 2027 v plzeňském amfiteátru Lochotín, kde se před čtyřmi dekádami konala i původní předpremiéra filmu. Tehdy se přišlo podívat přes 20 tisíc diváků - a podobnou atmosféru má nyní šanci znovu zažít jak tehdejší, tak i nová generace fanoušků.

Film Discopříběh oslaví v roce 2027 40 let od premiéry. Toto výročí připomene velkolepá show 18. června 2027 v plzeňském amfiteátru Lochotín | foto: Ticketportal

„Discopříběh je srdcovou záležitostí Plzně i celé jedné generace. Chceme lidem vrátit tu neopakovatelnou atmosféru osmdesátých let - s hudbou, která stále spojuje,“ popsal producent a režisér projektu ze společnosti JARO EVENT.

Program, který 18. června 2027 začne v 19:00 a potrvá až do pozdních večerních hodin, nabídne návštěvníkům speciální koncert Michala Davida & kapely Kvatro, kteří pouze pro tuto příležitost připravili unikátní show složenou výhradně z písní filmu Discopříběh - v původních i nových aranžích, jaké jinde diváci neuslyší.

Snímek z roku 1987 – Mariana Slováková a Rudolf Hrušínský nejml. ve filmu Discopříběh
Hity z filmu Jaroslava Soukupa Discopříběh (1987) vznikaly v týmu Michala Davida, Zdeňka Bartáka a textaře Eduarda Pergnera (uměleckým jménem Borise Janíčka). Když natáčel první z nich - Nonstop, byl Michal David členem Kroků Františka Janečka, který píseň odmítl s tím, že to není žádný hit.
Kultovní Discopříběh s Rudolfem Hrušínským nejml. z 80. let.
Program doplní projekce filmu Discopříběh pod širým nebem. Diváci se mohou těšit i na setkání s představiteli hlavních i vedlejších rolí a dalšími tvůrci, autogramiádu herců, fotostěnu s motivy filmu, tematický merchandising - tedy originální suvenýry a upomínkové předměty inspirované filmem, dobové občerstvení a afterparty s DJs v centru města po skončení hlavního programu.

„Budeme rádi, když návštěvníci dorazí v oblečení ve stylu 80. let a společně vytvoříme autentickou atmosféru doby, která Discopříběh zrodila,“ doplnil producent a režisér projektu.

Část výtěžku akce bude věnována Nadaci Anežka.

V Amfiteátru Lochotín v Plzni mají diváci, kromě klasických vstupenek, na výběr vstupenky i ve variantě: Stání/trávník/deka. Jde o cenově výhodnějších možnost u akcí se sezením. Amfiteátru Lochotín je totiž velký venkovní prostor, kde si návštěvníci mohou přinést vlastní deku nebo se posadit na trávník/pláň.

Nahý puberťák běžící přes náměstí zapsal Plzeň do filmové historie

Film Discopříběh se natáčel přímo v Plzni a okamžitě se stal fenoménem. Hudba v podání Michala Davida, texty Eduarda Pergnera, příběh o mladické lásce a životě na sídlišti i autentické prostředí města vytvořily kombinaci, která si získala diváky napříč generacemi.

Dnes patří Discopříběh mezi kultovní české filmy, jeho písně znějí na každé osmdesátkové párty a po čtyřiceti letech se tak znovu vrací tam, kde všechno začalo - do Plzně.

