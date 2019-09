Na Ostravě v plamenech budou legendární Sodom. Získejte zvýhodněné vstupenky

Pořadatelé se rozhodli pokračovat v úspěšném jednodenním modelu festivalu. „Fanouškům se náš festival přesně takhle líbí”, říkají pořadatelé. „Jsme rádi, že můžeme oznámit první kapelu, kterou je německá trashmetalová legenda Sodom,“ dodávají.



Spolu s Kreator, Destruction a Tankard jsou považováni za tzv. velkou čtyřku. Hrají nepřetržitě od roku 1981 a poprvé se zapsali do paměti fanoušků z celého světa eponymním minialbem In the sign of evil v roce 1985. Na svém kontě mají 15 alb, z nichž zejména Obsessed by cruelty, Persecution mania a Agent orange patří k největším klenotům světového thrashmetalu. Do Ostravy zavítají Sodom ve své kariéře vůbec poprvé.

Předprodej vstupenek začíná v pondělí a k mání je limitovaná edice 200 kusů vstupenek za zaváděcí cenu 750 korun. Vstupenky získáte zde.

V prodeji je opět i limitovaná edice VIP vstupenek za 2 500 korun. Ke vstupence dostanete zdarma festivalové tričko, konzumaci v hodnotě 500 korun, pobyt ve VIP prostoru včetně horního ochozu a VIP parking.

Dalšími potvrzenými kapelami na tento mezinárodní rockový festival v ocelovém srdci Evropy jsou Gloryhammer, Orden Ogan, Grave Digger, Fredom Call, Kaatarakt, Trautenberk, Phenomy, Cochise a další.