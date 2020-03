HVĚZDNÝ VÍKEND VE VALTICÍCH

Valtice se o víkendu 7. a 8. srpna 2020 opět stanou místem hudebních hvězd

Zahrady Valtického zámku budou od pátku do soboty hostit hvězdy české hudební scény. V pátek 7. srpna od 20 hodin vystoupí skvělá Ewa Farna se svou kapelou. V ceně vstupenky do 1 až 3. řady je dárek od generálního partnera, který návštěvníci obdrží při příchodu do areálu. V zámecké zahradě je pro návštěvníky připraveno občerstvení a další doprovodný program. Celý areál je velmi příjemným místem pro neopakovatelný letní hudební zážitek po širým nebem. Všechna místa jsou k sezení.

Hvězdný víkend tak navazuje na loňský ročník, na kterém zahrála kapela Kryštof a Lucie Bílá s Petrem Maláskem. Oba koncerty byly zcela vyprodány.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

Koncert se koná za každého počasí.

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenka "ZTP/P-DISABLED" platí pro dvě osoby - pro vozíčkáře či jiného držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod, oba návštěvníci musí do místa konání vstoupit současně a nárok na vstupenku ZTP/P je třeba prokázat příslušným průkazem / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

Za vstupenky zakoupené mimo síť Ticketportal nelze ručit.

-TH-