Ed Sheeran přidává na Rock for People jeden koncert

Fanoušci Eda Sheerana se mohou těšit na hity jako Shape Of You, Thinking Out Loud nebo Perfect, které mají na YouTube dohromady 13,2 miliard zhlédnutí. Jeho Mathematics Tour navazuje na rekordní americké turné, na kterém Sheeran vytvořil několik rekordů v návštěvnosti.

V Česku se zpěvák zastaví v Hradci Králové v multifunkčním Parku 360 v rámci série Rock for People Concerts.

„Mám obrovskou radost, že můžeme uspořádat koncert takové osobnosti a jedinečného muzikanta, kterým je Ed Sheeran. To, že si pro svou show v České republice vybral Park 360, kde je domovem i náš festival Rock for People, je pro nás obrovská čest a přelomový milník,“ uvedl na webu za spolupořádající agenturu Ameba Production Michal Thomes.

„Je to pro nás důkaz, že se opravdu každým rokem posouváme a náš areál může konkurovat velkým světovým arénám,“ doplnil.

Písničkář Ed Sheeran je jednou z nejvýraznějších postav současné světové hudební scény. Narodil se 17. února 1991 v Halifaxu v Anglii, a hudební kariéru začal budovat již v mladém věku. Jeho unikátní hudební styl, který kombinuje prvky folku, popu a hip-hopu, spolu s osobitým textařským talentem, mu vydobyl světovou popularitu.