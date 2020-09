Divadlo Hybernia zahajuje sezonu muzikálem Tarzan, uvede i Mefista a Galilea

Muzikál Tarzan je jedinečná show prostoupená důmyslnou videoprojekcí, vytváří prostorový dojem z džungle, bouře na moři nebo třeba útoku obřího pavouka. Diváci se mohou těšit i na oblíbené hvězdy Davida Gránského, Ditu Hořínkovou, Mariana Vojtka, ale také na čerstvou maminku Ivanu Korolovou, která se po krátké rodičovské přestávce vrací v roli Tarzanovy osudové lásky, Jane.

Divadlo Hybernia, jako jedno z nejznámějších muzikálových divadel, i v této sezóně představí Thalií oceněný muzikál Mefisto, jenž se dočkal úspěchu nejen u nás, ale až v Soulu. V Hybernii začíná už svou pátou sezonu příběh pravé lásky a touhy po mladí, za cenu odevzdání vlastní duše ďáblu. Boj se sebou samým, svými slabostmi, ale i boj za pravou lásku a zasloužené životní ocenění. Muzikál Mefisto je láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka v podání Josefa Vojtka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí.

V září se v Hybernii mohou diváci potkat i s Jankem Ledeckým, který v alternaci s Tomášem Novotným, představuje slavného italského astronoma Galilea ve stejnojmenném muzikálu. Silný příběh, ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak rádi chodí: lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti společnosti. Vedle Janka a Tomáše se představí také Ivana Chýlková, Pavel Zedníček, Sabina Laurinová a další.

Ačkoliv se může zdát, že svět se nám opravdu poslední měsíce točí a zdá se, že spíše proti směru, divadlu Hybernia to nebrání, aby i tak rozdávalo divákům radost z krásné hudby a jedinečných hereckých výkonů. Proto se pečlivě připravuje na start nové sezony nejen na jevišti, ale také mimo něj. V souvislosti s nařízením vlády je totiž povinné v prostorách divadla nosit roušku a rozdělit návštěvníky do sektorů. Proto divadlo zavádí sektorový plán a připravuje další hygienická a bezpečnostní opatření.

Pro vstup do divadla bude otevřen hlavní vchod a také vchod z ulice Hybernská. Díky architektonickému členění může divadlo návštěvníky rozdělit do jednotlivých sektorů s maximálním počtem do 500, a tím zajistit bezpečnostní odstup.

Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod bude zorganizován tak, aby byli diváci v rámci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nepotkali se ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Při vstupu do divadla bude všem návštěvníkům měřena teplota, k dispozici bude samozřejmě dezinfekce na ruce. Jednorázové roušky bude možné zakoupit přímo v divadle. Všechny prostory divadla budou pravidelně dezinfikovány, aby všem byla zaručena maximální bezpečnost.