Exkluzivní koncert se uskuteční 29. července 2026 v Amfiteátru Lochotín v Plzni a nabídne výjimečnou příležitost zažít naživo show nestárnoucí legendy, která formuje populární hudbu již více než šest desetiletí.
Diana Ross se letos rozhodla odehrát v Evropě pouze tři exkluzivní koncerty. Pro Českou republiku i celý středoevropský region jde o její vůbec první samostatné vystoupení. Jedinou výjimkou v okolních zemích byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996.
Amfiteátr Lochotín svou atmosférou navazuje na tradici světových open air scén. Právě přírodní amfiteátry patří dnes mezi výrazné trendy velkých koncertních produkcí - mají kapacitu srovnatelnou s hudebními arénami a pravidelně v nich vystupují světové hvězdy jako Elton John, Bryan Adams, Nick Cave, Andrea Bocelli nebo Travis Scott.
Jedinečné spojení hudby, přírodní scenérie a blízkosti publika vytváří neopakovatelnou atmosféru, která z koncertů v amfiteátrech dělá mimořádný kulturní zážitek. Oblíbili si je už v šedesátých letech The Beatles a později také Pink Floyd, U2 či Whitney Houston.
Hlas, který změnil dějiny pop music
Diana Ross se nesmazatelně zapsala do hudební historie jako hlavní tvář skupiny The Supremes, jedné z nejúspěšnějších dívčích formací všech dob. Její následná sólová kariéra ji katapultovala mezi světové hvězdy a překročila hranice hudby - stala se ikonou filmu, módy i popkultury.
Spolupracovala s řadou hudebních legend a výrazně ovlivnila celou generaci umělců, včetně Michaela Jacksona, který ji označoval za jednu ze svých největších inspirací. Diana Ross prodala více než 100 milionů nahrávek, získala cenu Grammy za celoživotní přínos, byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame a obdržela také nejvyšší americké civilní vyznamenání.
Plzeňský koncert nabídne průřez legendárními skladbami z jejího mimořádně bohatého repertoáru. Zazní světové hity jako Ain’t No Mountain High Enough, I Will Survive, I’m Coming Out či ikonická Upside Down. Právě tato píseň si v posledních letech získala nové publikum díky seriálu Stranger Things.
Pořadatelé budou vstupenky uvolňovat do prodeje v pěti prodejních vlnách a doporučují s nákupem neotálet. První vlna nabídne výrazně nejvýhodnější ceny, přičemž počet vstupenek je omezený.