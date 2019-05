ANKETA: Vyberte hvězdu devadesátek. Kdo vás roztančí i po letech?

12:35 , aktualizováno 12:35

Hvězdy devadesátých let se vracejí. Na turné vyrazili Backstreet Boys, Westlife, Spice Girls, Take That nebo New Kids On The Block. Festival 90's Explosion ukázal, že na retro vlně se veze i české publikum. Příliv hvězd, jejichž chytlavé songy si broukáme už téměř třicet let, navíc nekončí. Koho chcete slyšet naživo?