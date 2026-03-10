Koupit vstupenky
Romantická pohádka o Popelce okouzluje diváky po celém světě už více než 100 let a to díky své podmanivé, emotivní a rytmické baletní hudbě.
Základem libreta je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších příběhů všech dob: vyprávění o upřímné a pracovité mladé ženě a princi, o jejich křehké lásce, která se navzdory všem překážkám dokáže rozvinout, a o snu, jenž se nakonec splní – přesně v duchu klasického baletu.
Renomovaný italský soubor Classico Ballet Napoli z „kolébky evropského tance“ přiváží na jeviště jedno z nejúspěšnějších děl klasického baletního repertoáru. Diváky tak čeká inscenace vytvořená s velkou láskou k detailu: tradiční ve svém základu, citlivě obohacená o moderní choreografické prvky a současný výraz.
Vynikající technická úroveň tanečnic a tanečníků je patrná od prvního okamžiku – stejně jako působivá scénografie a nádherné kostýmy, které oživují kouzlo pohádkového světa.
Popelka v podání italských tanečníků je baletní zážitek plný elegance a emocí – pro malé i velké milovníky pohádek!