Clash of the Stars nabízí souboj třech bojovníků najednou i dívčí zápasy

V hlavním zápase galavečera se proti sobě postaví vítěz reality show Love Island Kryštof Novák a držitel nejsledovanějšího českého Instagramu s 1,4 mil sledujícími Tomáš Chlup.

V dalším souboji pak účastník další reality show Survivor Christian Nathan změří síly s youtuberem Freescootem. Do akce se chystá také stálice Clash of the stars kulturista a MMA zápasník Grznár, jemuž se postaví slovenský zápasník a trenér Pagy.

Na své si přijdou i fanoušci ženských zápasů. Ve dvou zápasech se jim představí hned šest bojovnic. Na galavečeru EPISODE IV uvidí také zcela první zápas dvě na dvě. Dvojici z Prahy tvoří influencerka, zpěvačka a herečka Kristal Shine a modelka Denisa Ryndová. Jejich soupeřkami budou půvabné bojovnice ze Slovenska, známé z platformy Onlyfans, Inked Dory a Karina Pedro.

Do klece se postaví i Jaroslav Kotlár, kterému bude v cestě bude stát youtuber a tiktoker Abé Charvát. Další střet se čeká od streamerů Haliena a Ziama.

Unikátem večera bude i zápas, ve kterém změří síly hned tři bojovníci najednou všichni proti sobě: Matouš Kaluba, Max Green a Kluk s kamením. „Bude to takzvaný deathmatch. Kdo zůstane stát poslední, ten vyhraje,“ vysvětlili pravidla promotéři pro server Expres.cz.