Chcete se setkat s Edem Sheeranem? Poradíme vám, jak na to

Ed Sheeran se svým turné trhá rekordy. Zřejmě to bude nejvýdělečnější turné v hudební historii. Odhad hrubých příjmů přesahuje 750 milionů dolarů.

V rámci turné vystoupí už tento týden i v Česku. Jeho nedělní koncert se vyprodal během chvilky a zpěvák musel přidat pondělní termín.

Do České republiky se umělec vrací po čtyřech letech po svojí beznadějně vyprodané tuzemské premiéře. Atraktivitu pražského koncertu zvýšil i fakt, že populární umělec vynechá okolní státy jako Polsko nebo Slovensko.



Televize Óčko připravila pro české fanoušky jedinečnou soutěž o osobní setkání s Edem Sheeranem. Tuto možnost získá jeden výherce pro sebe i svůj doprovod. Pravidla soutěže najdete zde.

Album „÷“ (Divide) získalo ocenění Grammy, a dosud se jej prodalo více než 15,5 milionů kopií. Od té doby dominoval všem světovým hudebním žebříčkům. Přineslo světové singly jako Shape of You (třetí nejprodávanější singl všech dob ve Velké Británii a vůbec nejčastěji streamovaná skladba na Spotify), Castle on Hill, Galway Girl, Perfect nebo Happier a patří tak po předchozích albech „+“ (Plus, 2011) a „x“ (Multiply, 2014) k dalším průlomovým deskám světové hudební historie.