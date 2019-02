ČEZ Karlovarsko - Azimut Modena (ITA)

VK ČEZ Karlovarsko - CEV Liga mistrů 2019

2019 CEV Volleyball Champions League - Men

Volejbalisté Karlovarska se při své premiéře v Lize mistrů utkají ve skupině s italskými favority Civitanovou a Modenou a sedminásobným mistrem Polska Kedzierzyn-Kožle.

"Lépe jsme to nalosované mít asi nemohli, na jednu stranu je to velice těžká skupina, na stranu druhou velice atraktivní," komentoval předseda klubu Jakub Novotný.

V každém utkání Ligy mistrů budou volejbalisté Karlovarska čelit osobnostem ověnčeným medailemi z olympijských her nebo mistrovství světa či Evropy. "Přijedou nejlepší hráči planety, polští mistři světa, dále pak hráči jako Zaytsev, Simon, Juantorena," vypočítal Novotný.

"Myslím, že kdo chce vidět to nejlepší ze světového volejbalu, měl by k nám do haly přijít."

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

vstupenky bez místenek - open sitting / sleva 25% pro osoby, které nedosáhly věku 16 let, pro seniory ve věku 65 let a více, pro držitele průkazu ZTP/P / všechny slevy k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / nárok na slevu je třeba u vstupu prokázat obecně uznávaným dokumentem / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / bezbariérový přístup ANO, umístění pro vozíčkáře bude řešeno operativně na místě

-TH-