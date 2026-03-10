Pocta Céline Dion se vrací do Česka. V říjnu Celine The Show přiveze zpěvaččiny hity

Po úspěšném turné v roce 2025 se do České republiky vrací zpěvačka Lisa Harter se svou Celine The Show, která je poctou Céline Dion. Silné vokály, živá hudba, dokonalé vystupování, originální kostýmy zpěvačky a neskutečná podoba s mega hvězdou vás pohltí a navodí pocit, že jste se ocitli na vyprodaném koncertu samotné Divy, slibují pořadatelé.

Lisa Harter v celosvětově úspěšné Celine The Show, která je poctou Celine Dion, se vrací do Česka | foto: Ticketportal

Lisa Harter a její hudebníci vystoupí v říjnu postupně v Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze, Ostravě, Brně a Zlíně.

Jelikož Céline Dion už bohužel nekoncertuje, tak díky této show si mohou diváci vychutnat její písně jako My Heart Will Go On, I’m Alive, Because You Loved Me a mnoho dalších. Lisa využívá všech svých hereckých zkušeností a přebírá osobnost Céline, aby vytvořila show, na kterou nezapomenete.

Lisa přináší celosvětově úspěšnou a špičkovou Celine The Show, která je poctou The Legend, nesrovnatelné Céline Dion.

Kanadská zpěvačka Céline Dion bojuje se vzácným autoimunitním onemocněním. Disociativní porucha hybnosti se projevuje ztuhlostí končetin a trupu a svalovými křečemi. K poruše patří i časté pády nebo kompletní ztráta hybnosti.

