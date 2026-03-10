Koupit vstupenky
Lisa Harter a její hudebníci vystoupí v říjnu postupně v Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze, Ostravě, Brně a Zlíně.
Jelikož Céline Dion už bohužel nekoncertuje, tak díky této show si mohou diváci vychutnat její písně jako My Heart Will Go On, I’m Alive, Because You Loved Me a mnoho dalších. Lisa využívá všech svých hereckých zkušeností a přebírá osobnost Céline, aby vytvořila show, na kterou nezapomenete.
Lisa přináší celosvětově úspěšnou a špičkovou Celine The Show, která je poctou The Legend, nesrovnatelné Céline Dion.
Kanadská zpěvačka Céline Dion bojuje se vzácným autoimunitním onemocněním. Disociativní porucha hybnosti se projevuje ztuhlostí končetin a trupu a svalovými křečemi. K poruše patří i časté pády nebo kompletní ztráta hybnosti.