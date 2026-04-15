Čaroděj ze země Oz na ledě míří do Česka. Velkolepá show v listopadu objede 10 měst

  10:45
Do České republiky v listopadu dorazí jeden z nejoblíbenějších amerických muzikálů na ledě Čaroděj ze země Oz. Legendární příběh inspirovaný knihou Lymana Franka Bauma tentokrát ožije v dechberoucím zpracování plném hudby, emocí a vizuálních efektů a zavede diváky na nezapomenutelnou cestu do magického světa. Tentokrát přímo na ledě.

Fotogalerie5

Muzikál Čaroděj ze země Oz přiveze v listopadu do Česka legendární příběh a velkolepou podívanou

Koupit vstupenky

Dorotku a jejího věrného psa Tota, odvážného Strašáka, Plechového dřevorubce, Zbabělého lva i tajemného Čaroděje uvidí v listopadu diváci v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Brně, Zlíně, Jihlavě, Třinci, Liberci, Praze a Pardubicích.

Muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz je podle pořadatelů velkolepá hudební produkce, na které se podílel rozsáhlý tvůrčí tým – choreografové, scénografové, kostýmní výtvarníci, skladatelé i odborníci na světelné a speciální efekty. Každý detail, od scénografie až po hudební doprovod, vytváří magickou atmosféru, která okouzlí děti i dospělé.

5 fotografií

V muzikálu účinkuje 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně – účastníků mistrovství světa a Evropy, vítězů a finalistů mezinárodních soutěží. Spolu s nimi vystoupí také vzdušní gymnasté, kteří předvedou adrenalinová akrobatická čísla vysoko nad ledem.

Diváky tak čeká téměř dvouhodinová strhující choreografie, náročné zvedačky, rychlé piruety, efektní skoky, ikonické „spirály smrti“ i dokonale sladěné duety. To vše doplňují originální písně, působivá scénografie, oslnivé kostýmy a moderní světelné efekty, které diváky vtáhnou do děje.

Čaroděj ze země Oz je tak ideální volbou pro rodiny, děti i všechny milovníky velkolepé zábavy. Všechny dialogy a písně jsou v českém jazyce.

Témata: show

Vstupenky nabízíme ve spolupráci s Ticketportal.cz

Nepřehlédněte