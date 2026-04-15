Dorotku a jejího věrného psa Tota, odvážného Strašáka, Plechového dřevorubce, Zbabělého lva i tajemného Čaroděje uvidí v listopadu diváci v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Brně, Zlíně, Jihlavě, Třinci, Liberci, Praze a Pardubicích.
Muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz je podle pořadatelů velkolepá hudební produkce, na které se podílel rozsáhlý tvůrčí tým – choreografové, scénografové, kostýmní výtvarníci, skladatelé i odborníci na světelné a speciální efekty. Každý detail, od scénografie až po hudební doprovod, vytváří magickou atmosféru, která okouzlí děti i dospělé.
V muzikálu účinkuje 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně – účastníků mistrovství světa a Evropy, vítězů a finalistů mezinárodních soutěží. Spolu s nimi vystoupí také vzdušní gymnasté, kteří předvedou adrenalinová akrobatická čísla vysoko nad ledem.
Diváky tak čeká téměř dvouhodinová strhující choreografie, náročné zvedačky, rychlé piruety, efektní skoky, ikonické „spirály smrti“ i dokonale sladěné duety. To vše doplňují originální písně, působivá scénografie, oslnivé kostýmy a moderní světelné efekty, které diváky vtáhnou do děje.
Čaroděj ze země Oz je tak ideální volbou pro rodiny, děti i všechny milovníky velkolepé zábavy. Všechny dialogy a písně jsou v českém jazyce.