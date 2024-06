Přijďte si vychutnat spojení lední show a baletu Louskáček najednou

Agentura SHOW N1 AGENCY přiváží do Česka nové představení na ledě pro celou rodinu. Ve spolupráci se světoznámou společností Ice Empire, která vytvořila projekty jako Stars on Ice, Champions on Ice a mnoho dalších, a divadlem Wiener Stadt Ballett uvede v listopadu jedinečnou kombinaci lední show a baletu Louskáček.