Soubor APHKHAZETI opět přijede do Prahy. Vystoupí v Nové Spirále jen jeden večer

Do Prahy opět míří APHKHAZETI. Tento sborem a živým orchestrem, který spojuje gruzínský tanec, hluboce zakořeněný v tradicích tohoto národa, se současnou choreografií a hudbou, vystoupí pouze jeden večer a to 5. června na kruhovém jevišti ultramoderního sálu Nová Spirála.

Gruzínský státní balet APHKHAZETI spojuje gruzínský tanec se současnou choreografií a hudbou. | foto: Ticketportal

Jedinečnost tohoto vystoupení spočívá ve formátu: tanečníci budou mimořádně blízko divákům a to vytváří intenzivní pocit přítomnosti a propojení s umělci. Soubor připravuje pro toto jeviště exkluzivní program, který novým způsobem odhalí dynamiku a energii gruzínského tance.

Etnika, balet a modernost se spojí v působivé show, jaká v Česku dosud nebyla.

Soubor s téměř stoletou historií, oficiálně založený v roce 1931, nepřetržitě vystupuje po celém světě a přibližuje divákům to nejkrásnější z gruzínské kultury - tradice, folklor a neuvěřitelnou energii.

Válka v Abcházii přinutila umělce v roce 1992 přesunout se do Tbilisi, avšak navzdory těžkostem si APHKHAZETI zachoval svůj charakter, mistrovství i jedinečnou identitu.

V březnu 2021 začala s příchodem mladého a talentovaného uměleckého ředitele, legendárního Bachany Chanturii, nová etapa v historii souboru. Pozval přední gruzínské skladatele a společně vytvořili jedinečný hudební doprovod.

