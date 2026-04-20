Jedinečnost tohoto vystoupení spočívá ve formátu: tanečníci budou mimořádně blízko divákům a to vytváří intenzivní pocit přítomnosti a propojení s umělci. Soubor připravuje pro toto jeviště exkluzivní program, který novým způsobem odhalí dynamiku a energii gruzínského tance.
Etnika, balet a modernost se spojí v působivé show, jaká v Česku dosud nebyla.
Soubor s téměř stoletou historií, oficiálně založený v roce 1931, nepřetržitě vystupuje po celém světě a přibližuje divákům to nejkrásnější z gruzínské kultury - tradice, folklor a neuvěřitelnou energii.
Válka v Abcházii přinutila umělce v roce 1992 přesunout se do Tbilisi, avšak navzdory těžkostem si APHKHAZETI zachoval svůj charakter, mistrovství i jedinečnou identitu.
V březnu 2021 začala s příchodem mladého a talentovaného uměleckého ředitele, legendárního Bachany Chanturii, nová etapa v historii souboru. Pozval přední gruzínské skladatele a společně vytvořili jedinečný hudební doprovod.