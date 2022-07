A. Vivaldi - Farnace

Antonio Vivaldi - Farnace

V roce 2022 uplyne 295 let od premiéry opery Farnace, kterou významný hudební skladatel, houslový virtuóz a italský kněz Antonio Vivaldi zkomponoval na libreto Antonia Maria Lucchiniho a poprvé ji uvedl v benátském divadle Teatro Sant´Angelo.

Nyní zazní pod vedením Marka Štryncla v nastudování souboru Musica Florea, který příští rok oslaví 30 let od svého založení. I proto má toto operní představení o třech dějstvích své místo v dramaturgii 31. ročníku festivalu. Návštěvníci si z opery plné pompézních kostýmů zasazené do obdivuhodného interiéru jednoho z nejstarších dochovaných zámeckých barokních divadel na světě odnesou opravdu autentický a netradiční zážitek.



Musica Florea, umělecký vedoucí Marek Štryncl

(Marta Infante, Zuzana Kopřivová, Sylva Čmugrová, Michaela Šrůmová, Martin Ptáček, Martin Javorský)

Opera Farnace

Režie a choreografie Andrea Miltnerová



Program

Antonio Vivaldi: Opera Farnace RV 711

Délka představení 1 hodina 35 minut + přestávka



Součást zvýhodněného VSTUPENKOVÉHO BALÍČKU Č. 2 (představení 22.07.2022)

Součást zvýhodněného VSTUPENKOVÉHO BALÍČKU Č. 3 (představení 22.07.2022)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal.cz a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online - HOMEtickets!!



Slevy:

Děti mladší než 7 let ZDARMA bez vstupenky a nároku na sedadlo │ Bez dalších slev

Slevy na heslo:

20% KOOPERATIVA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV



Další info:

bezbariérový přístup ANO, pro vozíčkáře jsou určena sedadla na kraji každé řady



Vstupné zahrnuje městskou daň ve výši 10%.