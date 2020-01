Hvězdy osmdesátek znovu míří do Brna, poprvé do Česka přijede C.C Catch

Českou premiéru bude mít na letní 80's The Show holandská zpěvačka a tanečnice C. C Catch, která se v 80. letech stala jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší popové hudební scény. Proslavil ji producent Dieter Bohlen, známý z dua Modern Talking, který si jí všiml na soutěži mladých talentů. Čeští fanoušci se mohou těšit na hity jako I Can Lose My Heart Tonight, Cause You Are Young nebo Strangers By Night.

Zmíněná skupina Modern Talking vévodila v osmdesátých letech popovým hitparádám a koncertovala po celém světě. Do Brna přijede její druhý člen Thomas Anders. Ten se svou kapelou navazuje na úspěšnou kariéru a to nejen hudebním repertoárem.

Další německou legendou na 80's The Show bude skupina Alphaville se svými hity Forever Young nebo Sounds Like a Melody. Skupina stále koncertuje v téměř původním složení, české publikum si oblíbila a vyprodala tu už mnoho koncertů.

Naopak ikona italského disca Gazebo u nás vystoupí úplně poprvé. Na svém kontě má neuvěřitelných 16 alb, několik desítek songů, ale hlavně miliony prodaných kopií. Jen jeho zásadní písně I Like Chopin se prodalo více než 8 milionů a stala se číslem jedna v poslechovosti v celkem 15 zemích po celém světě.

Poprvé se českému publiku představí také německý disco zpěvák a producent Fancy. Brzy oslaví 60 let na hudební scéně. Můžeme se těšit na hity jako Slice Me nice, Flames Of Love nebo Chinese Eyes.