5 důvodů, proč zajít na koncert Jamiroquai v Praze. Znáte je? Vyhrajte lístky

1. Galaxií funku putují od 90. let

Jamiroquai patřili na začátku 90. let k nejvýznamnějším skupinám spojeným s příchodem acid jazzu. Přijímali vlivy různých žánrů a jejich muzika se pohybovala na pomezí jazzu, funku, soulu, housu, R&B a diska. Vydali postupně osm desek, jichž se po celém světě prodalo přes 26 milionů. Získali několik cen MTV, cenu Grammy a šestnáct nominací na Brit Awards.



2. Jsou tvůrci vlastního hudebního stylu

Jamiroquai vydáním debutového alba Emergency on Planet Earth v roce 1993 v podstatě vytvořili svůj vlastní hudební žánr a svým originálním moderním popem ovlivnili mnohé z dnešních aktuálních umělců a kapel.

3. Jsou držiteli několika rekordů

Jamiroquai byli také několikrát zapsáni v Guinnessově knize rekordů. Dosud jsou držiteli rekordu za nejprodávanější funkové album všech dob. Deska se jmenuje Travelling Without Moving a vyšla v roce 1996. Je na ní i hit Virtual Insanity, který získal cenu Grammy a čtyři ceny MTV. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsali také s nejrychlejším koncertem a koncertem v nejvyšší výšce. Obojí za Gig in the Sky, který v roce 2007 odehráli na palubě soukromého Boeingu 757. Výškový rekord ale překonala nejdřív skupina Black Eyed Peas, potom James Blunt a nakonec Kim Wilde.

4. Nesou poselství Irokézů

Jamiroquai se hlásí k odkazu indiánského kmene Irokézů, od nichž odvodili i svůj název. Inspirují se hlavně jejich duchovním sepětím s přírodou, uctíváním země a poukazují na jejich tragický úděl. Frontman skupiny Jason Kay vystupuje často v indiánských čelenkách různých provedení. Sám říká, že mu to dává duchovní sílu, kterou Irokézové nazývají „orenda“, a věří, že je to energie přírody prostupující všechny živé i neživé bytosti.

5. Poslední deska má dobrý ohlas

V loňském roce vydali Jamiroquai desku Automaton upozorňující na robotizaci společnosti. Na rozdíl od předchozích alb, které hudební kritika přijala s mírnými rozpaky, sklidilo toto album převážně chválu. Českému publiku ji skupina částečně představila na festivalu Colours of Ostrava. Nyní budou mít fanoušci možnost vychutnat větší část z ní v pražské O2 areně.

